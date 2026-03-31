Lotteria di Pasqua a Campobello di Licata
Premio: “”Un uovo di Pasqua”” da 5 chilogrammi di finissimo cioccolato al latte. Il costo del biglietto 1 euro.
L’ estrazione avverra’ Domenica di Pasqua, presso la Chiesa Beata Maria Vergine dell’Immacolata, in seguito alla celebrazione della Santa Messa, con inizio alle ore 19.
Il ricavato della lotteria sara’ utilizzato per sostenere le attivita’ dell’oratorio cittadino.
L’iniziativa e’ promossa dall’Unita’ pastorale “”Maria, Madre della Chiesa””, animata da don Giuseppe Costanza, nel contesto della festivita’ pasquale.
Giovanni Blanda
Lotteria di Pasqua a Campobello di Licata
Lotteria di Pasqua a Campobello di Licata