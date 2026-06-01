La Pro Sport Ravanusa si prepara a vivere una serata dedicata allo sport, all’inclusione e alla valorizzazione del merito atletico. L’11 giugno 2026, alle ore 20:30, presso il Centro Sportivo Paralimpico situato all’interno della struttura Moorea Park, si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione degli atleti paralimpici dell’associazione.

La consegna dei riconoscimenti sarà affidata alla nota personalità dello spettacolo Valeria Marini, che nel corso degli anni ha dimostrato sensibilità e vicinanza concreta al percorso umano e sportivo degli atleti della Pro Sport Ravanusa, condividendone i valori fondanti dello sport paralimpico e dell’inclusione sociale. Nel corso della serata verranno conferiti premi agli atleti che si sono distinti nelle diverse discipline sportive, autori di significativi risultati a livello regionale e nazionale. Tra i traguardi più rilevanti figura la conquista della Coppa Italia 2026 di Calcio Balilla Paralimpico, prestigioso riconoscimento che testimonia l’eccellenza sportiva raggiunta dall’associazione guidata dal Presidente Giancarlo La Greca.

La manifestazione prevede inoltre un solenne scambio di doni tra la delegazione della Pro Sport Ravanusa e Valeria Marini, quale simbolo tangibile del legame di stima e amicizia reciproca consolidatosi nel tempo. L’evento costituisce un’importante occasione per celebrare non soltanto i risultati sportivi conseguiti dagli atleti, ma soprattutto i valori di determinazione, sacrificio, inclusione e crescita personale che ogni giorno ispirano l’attività della Pro Sport Ravanusa.