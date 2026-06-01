Il Responsabile dell II A.F. comunica che il 16 giugno e il 16 di dicembre 2026 scadono i termini per il versamento dell’IMU. La rata di acconto è pari alla metà di quanto versato l’anno precedente, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019, a saldo si versa il conguaglio calcolato con le eventuali aliquote deliberate nel corrente anno d’imposta.
Con delibera di Consiglio comunale 40 del 29/11/2024, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF il 16/12/2024, reperibile al seguente link: https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/sceltaregione.htm, sono state approvate le aliquote IMU per il corrente anno.
GIOVANN BLANDA
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