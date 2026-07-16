La Comunita’ di Campobello di Licata festeggia la Madonna del Carmelo. Dopo il triduo in onore della Madre Celeste, Giovedì e’ il giorno in onore della Vergine del Carmelo.
Nella Chiesa Gesu’ e Maria, dopo l’Adorazione eucaristica (ore 17,45) e il Santo Rosario (ore 18), alle ore 18, 30, celebrazione della Santa messa, con la benedizione dei neonati, bambini, mamme in attesa e coppie che chiedono il dono dei figli. I riti religiosi sono curati e animati da padre Augustino Mgovano e don Marco Damanti, e organizzati dall’Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia. Le celebrazioni polarizzano la presenza di tanti fedeli.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata festeggia la Madonna del Carmelo
La Comunita’ di Campobello di Licata festeggia la Madonna del Carmelo. Dopo il triduo in onore della Madre Celeste, Giovedì e’ il giorno in onore della Vergine del Carmelo.