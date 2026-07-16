La Comunita’ di Campobello di Licata festeggia la Madonna del Carmelo. Dopo il triduo in onore della Madre Celeste, Giovedì e’ il giorno in onore della Vergine del Carmelo.

Nella Chiesa Gesu’ e Maria, dopo l’Adorazione eucaristica (ore 17,45) e il Santo Rosario (ore 18), alle ore 18, 30, celebrazione della Santa messa, con la benedizione dei neonati, bambini, mamme in attesa e coppie che chiedono il dono dei figli. I riti religiosi sono curati e animati da padre Augustino Mgovano e don Marco Damanti, e organizzati dall’Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia. Le celebrazioni polarizzano la presenza di tanti fedeli.

Giovanni Blanda