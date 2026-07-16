Il Sindaco Gianfilippo Bancheri ha emesso l’Ordinanza Sindacale con misure finalizzate a garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione durante il periodo estivo.

Il provvedimento, in vigore fino al 30 settembre 2026, vieta di detenere o lasciare cani, gatti e altri animali d’affezione su balconi, terrazzi, verande, lastrici solari o altri spazi esterni direttamente esposti ai raggi solari nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 19.00, quando le elevate temperature possono arrecare pregiudizio alla salute e al benessere degli animali.

L’ordinanza è motivata dagli episodi di sofferenza animale che possono registrarsi durante i periodi di caldo intenso. L’esposizione prolungata al sole, infatti, può causare disidratazione, colpi di calore e altre patologie potenzialmente letali per gli amici a quattro zampe.

I proprietari e i detentori di animali sono obbligati a garantire in ogni momento disponibilità di acqua fresca e pulita, adeguati spazi ombreggiati e ventilati, condizioni ambientali compatibili con le esigenze etologiche della specie, protezione dall’esposizione prolungata ai raggi solari e agli agenti atmosferici.

L’ordinanza prevede esclusioni per chi dimostra che lo spazio esterno è stabilmente ombreggiato, adeguatamente ventilato, garantisce acqua fresca e assicura il benessere dell’animale.

“Proteggere gli animali dal caldo è una responsabilità che appartiene a tutti noi – ha spiegato il Sindaco Bancheri – Gli animali di affezione meritano condizioni di vita compatibili con le loro esigenze biologiche ed etologiche. Questa ordinanza non è un optional, ma una tutela concreta della loro salute e dignità.”

La vigilanza sull’osservanza dell’ordinanza è demandata alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine competenti. Chi viola il provvedimento è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Restano ferme le eventuali responsabilità penali previste dalla normativa vigente in materia di maltrattamento di animali. Le violazioni saranno trasmesse all’Autorità Giudiziaria competente.

“Attenzione e tutela devono essere rivolte alle esigenze di tutti i nostri amici animali – ha aggiunto l’assessore al Benessere animale Daniela Gallo – Pertanto si invitano i cittadini a prendersi cura anche dei cani randagi e dei gatti liberi che, nel caso delle alte temperature estive, hanno maggiore necessita di rifocillarsi: chiediamo ai nostri concittadini di posizionare ciotole d’acqua fresca all’esterno in un punto riparato dal sole, perché anche i nostri cani e gatti vaganti possano stare bene”.