Si informa la cittadinanza, che i parcometri delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) ubicati in Via Gioeni, Piazza Aldo Moro e Piazza Vittorio Emanuele sono stati aggiornati e consentono, oltre al tradizionale pagamento in contanti mediante monete, anche il pagamento elettronico tramite carte di debito (Bancomat) e carte di credito abilitate. L’aggiornamento rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione dei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori, rendendo il pagamento della sosta più semplice, rapido e sicuro. Lo dice in una nota stampa il sindaco di Agrigento, Michele Sodano.