Stretta della Polizia di Stato sul traffico di armi e droga in ambito cittadino a Palermo. Sotto la lente d’ingrandimento un normalissimo box in lamiera nel cuore dello Sperone, in piazza Ignazio Calona a Palermo, a disposizione notte e giorno della criminalità, storicamente attiva nel quartiere, su strada ed al bisogno. Il rinvenimento con sequestro è frutto della meticolosa attività di osservazione dei poliziotti della sezione ”Investigativa” del Commissariato di P.S. ”Brancaccio” che, in quell’area, ha registrato movimenti sospetti nel corso dell’ultimo periodo.

Tale intuizione si è tradotta in un vero e proprio elemento d’indagine che ha fatto scattare il blitz che ha portato, nel corso della perquisizione, al rinvenimento di un mini-arsenale: Una pistola Beretta parzialmente artefatta; una pistola Beretta semiautomatica, modello 950, cal. 6,35 con relativo caricatore contenente 4 cartucce; un manufatto balistico, avente sembianze di ”penna ad inchiostro”; un fucile a pompa con matricola abrasa e 2 cartucce, cal. 12; 38 cartucce cal.6.35, 90 cartucce cal 12; numerosi proiettili ”357 Magnum”; 16 panetti di hashish per peso complessivo di 1,6 kg; 6 panetti di hashish con il logo di una nota ditta di spedizione, aventi peso di 514 grammi; 295 dosi di hashish confezionate per un peso di 342 grammi; 425 dosi di cocaina / crack per un peso complessivo d 88 grammi.

I poliziotti hanno immediatamente attivato la procedura che ha visto collaborare i colleghi del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. I controlli effettuati sullo stupefacente a seguito di esame Narcotest hanno fornito riscontri positivi in relazione ai principi attivi dei cannabinoidi e della cocaina. Le armi sono tuttora al vaglio dei poliziotti della Scientifica che le stano sottoponendo ad accertamenti di natura balistica, biologica e dattiloscopica allo scopo di verificare, non soltanto se e quando abbiano già sparato ma anche chi le abbia maneggiate.