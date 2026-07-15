Il Consiglio di Amministrazione di AICA ha deliberato l’approvazione in linea amministrativa del progetto di razionalizzazione del sistema idrico comunale di Canicattì e l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori dell’importo complessivo di 6.471.105 euro.L’intervento, finanziato all’ATI di Agrigento, rientra nel Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020, Asse 2 – Sostenere l’attuazione del Green Deal europeo – Obiettivo Specifico 2.3.1, dedicato agli interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato. La convenzione per la gara è stata stipulata con la centrale unica di committenza Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000.Il progetto, denominato “Opere per la razionalizzazione del sistema idrico comunale – Comune di Canicattì” (Lotto 3), fa parte del più ampio “Progetto conoscenza” che prevede la digitalizzazione, mappatura, distrettualizzazione e ottimizzazione delle reti idriche, con recupero delle perdite e sostituzione dei misuratori di utenza nel territorio dell’ATO AG9.”Si tratta di un investimento atteso da tempo per il territorio di Canicattì, attraverso questo progetto puntiamo a ridurre significativamente le perdite idriche e a garantire un servizio più efficiente e sostenibile ai cittadini”, dichiara il CdA di AICA composto dalla Presidente Danila Nobile, dal Vice Presidente Giovanni Borsellino e dal Consigliere Francesco Puma. “È un risultato importante per la nostra città”, afferma il Sindaco Vincenzo Corbo. “Con questo progetto, su cui lavoriamo da tempo, interveniamo concretamente – aggiunge il primo cittadino – sulle criticità della rete idrica con l’obiettivo di garantire finalmente una distribuzione di acqua adeguata alle esigenze della città. Un ringraziamento doveroso va al Governo Regionale, al Presidente dell’ATI di Agrigento Giovanni Cirillo, al Direttore Generale Enzo Greco Lucchina e a tutto il Consiglio Direttivo dell’ATI, per la concreta attenzione riservata alle esigenze della nostra comunità”.
Canicattì, gara per la nuova rete idrica: la soddisfazione di Corbo
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