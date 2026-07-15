

Sono due i giovani indagati per omicidio stradale nel grave incidente avvenuto venerdì sera lungo la strada statale che collega Canicattì a Naro, costato la vita all’ingegnere ottantunenne Giuseppe Lumera di Naro.

Si tratta di un 25enne di Canicattì e di un 26enne di Camastra. Entrambi risultano anche parte offesa nello stesso sinistro.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, tre veicoli sono rimasti coinvolti: una Renault Kangoo guidata dal 25enne (attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Ingrassia di Palermo), una Fiat Tipo condotta dall’anziano ingegnere e un camion Iveco guidato dal 26enne di Camastra, rimasto illeso.

L’incidente è avvenuto in un tratto della statale dove le cause sono ancora al vaglio degli investigatori. Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati, ai due giovani è stata data la possibilità di nominare consulenti di fiducia e di assistere all’esame autoptico sul corpo della vittima.

L’uomo deceduto, Giuseppe Lumera, era molto conosciuto nella zona. L’incidente ha provocato grande commozione nella comunità narese.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.