Raccolta di sangue straordinaria a Campobello di Licata, giovedì 16 luglio, dalle ore 17 alle ore 19. La donazione nei locali della sede Avis – Associazione Volontari Italiani del Sangue, in via Medici, a poca distanza dalla Chiesa San Giuseppe – Unita pastorale “”Sacra Famiglia”‘. In precedenza, 16 sacche di sangue raccolte e una pre-donazione (idoneita’ a donare sangue) acquisita. Se non ci saranno altre donazioni di sangue di natura straordinaria, la successiva raccolta e’ in calendario nel mese di agosto.
GIOVANNI BLANDA
Raccolta di sangue straordinaria a Campobello di Licata
Raccolta di sangue straordinaria a Campobello di Licata, giovedì 16 luglio, dalle ore 17 alle ore 19. La donazione nei locali della sede Avis – Associazione Volontari Italiani del Sangue, in via Medici, a poca distanza dalla Chiesa San Giuseppe – Unita pastorale “”Sacra Famiglia”‘. In precedenza, 16 sacche di sangue raccolte e una pre-donazione (idoneita’ a donare sangue) acquisita. Se non ci saranno altre donazioni di sangue di natura straordinaria, la successiva raccolta e’ in calendario nel mese di agosto.