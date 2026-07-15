Momenti di paura ieri sera in via Vittorio Emanuele, dove un rapinatore solitario ha messo a segno un colpo lampo ai danni di un negozio di fiori poco prima della chiusura serale.

L’uomo, con il volto travisato dal cappuccio della felpa e armato di un coltello, ha fatto irruzione nel locale e, in maniera fulminea, ha afferrato i soldi presenti in cassa e il cellulare personale della proprietaria. Senza perdere tempo, il malvivente si è poi dato alla fuga.

La sorte però non è stata dalla sua parte. Mentre correva per allontanarsi, è stato violentemente investito da un’auto in transito. L’urto lo ha scaraventato sul selciato, ma il rapinatore è riuscito a rialzarsi e a riprendere la corsa in direzione di via Cesare Beccaria.

Nella fuga concitata ha però perso tutto il denaro rubato, che è rimasto sparso per strada. Gli è rimasto soltanto il telefono della vittima. Poco distante dal negozio, gli agenti hanno inoltre ritrovato il coltello utilizzato durante la rapina.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare l’autore del reato. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo eventuali testimonianze utili a ricostruire con precisione la dinamica del fatto.