Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla statale 123 Canicattì -Campobello di Licata subito dopo il distributore di carburanti Cammarata. Due le auto coinvolte. Nell’ impatto uno dei due mezzi si è ribaltato e per estrarre gli occupanti sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Canicattì. I feriti sono stato trasferiti con le ambulanze al Barone Lombardo. I rilievi per capire come sia avvenuto l’ impatto tra le due auto sono effettuati dai carabinieri.