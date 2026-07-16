Dopo anni di oblio in cui la città di Canicattì aveva perso uno dei suoi storici punti di riferimento,

con la sua chiusura, finalmente i tanti appassionati di cinema, di teatro e non solo, si riappropriano

del tanto amato Cine Teatro Odeon che torna a rivedere la luce grazie alla intraprendenza di una

imprenditrice del luogo, Lidia Lo Brutto, che con coraggio ma anche tanta ambizione ha deciso di

riaccendere le luci in una struttura che, in passato, e’ stata luogo di aggregazione non solo per i

canicattinesi, ma anche per i tanti spettatori provenienti dall’hinterland, in special modo dal

territorio nisseno. Canicattì quindi riavrà, subito dopo l’estate, una struttura all’altezza delle

aspettative che, sicuramente, tornerà ad essere luogo di incontro, di socializzazione e di inclusione.

“La mia passione per il cinema ed il teatro – afferma Lidia Lo Brutto – viene da molto lontano e,

nonostante io sia abbastanza giovane, i ricordi legati a questa struttura sono tanti. Da qui il mio

desiderio di restituire a Canicattì’ un luogo storico, all’interno del quale ridare impulso alla cultura,

che poi è alla base di tutto. Una iniziativa quindi non solo imprenditoriale ma, oserei dire, anche

sentimentale”. Lidia Lo Brutto ed il Suo staff, dopo attente riflessioni, hanno deciso di affidare la

Direzione Artistica ed organizzativa a Francesco Bellia, volto conosciuto anche quale Fondatore e

Direttore Artistico dell’ormai noto Premio Internazionale Donnafugata che, con la sua esperienza

nel campo dello spettacolo, avrà il delicato quanto stimolante compito di creare eventi di grande

interesse. “Sono molto onorato di aver ricevuto questo prestigioso quanto stimolante incarico, che

mi vedrà in prima linea per il rilancio del Teatro Odeon – queste le prime parole del Direttore

Artistico – ; L’obiettivo è restituire a Canicattì ed al suo territorio circostante un polo culturale e

multidisciplinare, coinvolgendo tutta la sfera sociale, le scuole, le comunità, la popolazione intera,

accontentando i gusti artistici di tutti e senza fare alcuna selezione, in quanto il Teatro Odeon sarà

la casa di tutti”. Grazie alle sinergie che Bellia ha costruito negli anni con artisti e produzioni, e’ già

stato allestito un cartellone nazionale di spettacoli teatrali di assoluto livello, programma che sarà

presentato alla stampa il prossimo 28 Luglio, alle ore 18, presso la Sala Congressi della Banca San

Francesco, a Canicattì. Nell’occasione, assieme alla presentazione del cartellone, verranno illustrati

gli obiettivi che la nuova Gestione e la Direzione Artistica si prefiggono, obiettivi che non si

poggiano soltanto sul cartellone allestito, ma che vogliono essere raggiunti attraverso numerose

iniziative che renderanno vivo e pulsante il nuovo corso del Cine Teatro Odeon.