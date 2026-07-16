Sarà il consigliere comunale di Canicattì Luigi Salvaggio a sostituire all’Assemblea Regionale Siciliana il deputato agrigentino Riccardo Gallo per il quale stamattina sono stati disposti gli arresti domiciliari dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sul Cefpas. Salvaggio è il primo dei non eletti della lista di Forza Italia alle ultime elezioni regionali. 48 anni, sposato e padre di figli Luigi Salvaggio è dirigente aziendale ed amministra alcune società nel settore auto. Adesso Luigi Salvaggio che alle ultime amministrative è stato eletto consigliere comunale in una lista civica a sostegno del sindaco Vincenzo Corbo sostituirà Gallo al parlamento regionale sino a quando dureranno gli arresti a carico del parlamentare agrigentino accusato di corruzione.