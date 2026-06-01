– Si chiude una stagione intensa e ricca di emozioni per il DeMa Show, il popolare talk-varietà condotto da Biagio De Martino su Bom Channel (canale 68 del DTT e Sky 5068). L’ultima puntata della stagione, in onda venerdì 5 giugno alle ore 21:00, rappresenta il momento conclusivo di un percorso televisivo che ha regalato crescita, soddisfazioni e riflessioni profonde, come annunciato dallo stesso conduttore. ￼

Tra i protagonisti che hanno lasciato il segno in questa edizione c’è Giovanna Ferraro, talentuosa cantante originaria di Naro (Agrigento), che ha partecipato con successo a diverse puntate della stagione, incantando il pubblico con le sue esibizioni. ￼

Giovanna Ferraro è una cantante appassionata di musica, ha perfezionato la sua arte presso l’Accademia di Canto Arcadia di Favara, diretta da Angela Maniglia. Nonostante si dedichi ad altro nella vita quotidiana, ha coltivato con costanza il suo percorso artistico, esibendosi in varie piazze dell’agrigentino (tra cui un apprezzato duetto con Gerardina Trovato a Camastra) e partecipando a vetrine nazionali come VideoBox su Rai 2, il Palafiori di Sanremo e contest come Sanremo Doc e Sanremo Juke-box. ￼

La sua presenza al DeMa Show non è stata occasionale: ha preso parte a multiple puntate, offrendo una tripletta di esibizioni che hanno riscosso consensi unanimi. Grazie al programma, ha ottenuto ulteriore visibilità nazionale, arrivando persino a essere ospite a “I Fatti Vostri” su Rai 2, dove ha avuto modo di duettare (fuori onda) con Tommy Sinatra su un brano di Gerardina Trovato. ￼

Il DeMa Show: un format unico

Il DeMa Show non è un semplice talent show a eliminazione, ma un talk-varietà conviviale in cui gli artisti diventano parte integrante della trasmissione: cantano, interagiscono con il pubblico e contribuiscono all’atmosfera della puntata. Registrato a Roma, il programma va in onda ogni venerdì in prima serata e ha raggiunto picchi importanti, come i 400.000 telespettatori in una delle ultime puntate. ￼

Oltre alla musica, il format include rubriche di successo curate da volti noti come Paola Feny, Elisa Passi, Patrizia Veneziano, Cristina De Felici, Catina Calabrese e Daniele Mariotto.

Un arrivederci ad ottobre

Come sottolineato nel messaggio di chiusura della stagione, il DeMa Show si prende ora una meritata pausa estiva per tornare più forte ad ottobre con una nuova edizione. È un arrivederci carico di gratitudine verso i telespettatori e di nuove idee per rendere il programma sempre più vicino al pubblico.

Per Giovanna Ferraro, questa esperienza rappresenta un’importante tappa di crescita. Come riportano le cronache locali, il 2026 si prospetta come un anno da protagonista per la cantante narese, con un percorso artistico in netta ascesa. ￼

Appuntamento imperdibile: non perdete l’ultima puntata questa sera, venerdì 5 giugno ore 21:00, su Bom Channel 68 e Sky 5068. Un’occasione per salutare una stagione ricca di talento e emozioni, con la voce di Giovanna Ferraro tra le protagoniste.