Grande successo per il Dema Show, il varietà musicale ideato, prodotto e condotto da Biagio De Martino, originario della Sicilia. Nato nel 2019, il programma ha conquistato spazio sulle emittenti nazionali, approdando su Bom Channel (canale 68 DTT) e su Sky 5068, grazie a una formula fresca e coinvolgente che unisce musica, spettacolo e valorizzazione del territorio.

La serata di Camastra si è articolata seguendo lo schema tipico del format: esibizioni di cantanti emergenti, rubriche, ospiti speciali e momenti dedicati alla cultura e alle eccellenze locali. Un ritmo leggero e dinamico che da sempre caratterizza la trasmissione.

A distinguersi tra i 12 concorrenti in gara è stato Luigi Parla, 25 anni, di Canicattì, che con la sua intensa interpretazione del brano Il filo che ci unisce ha conquistato la giuria, presieduta dal sindaco dott. Dario Gaglio. Per il giovane artista, che da anni si forma presso l’Accademia di canto Arcadia diretta da Angela Maniglia, si aprono ora le porte del programma televisivo: parteciperà gratuitamente alla prossima edizione del Dema Show.

La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Camastra, sotto la supervisione dello stesso sindaco Gaglio, che ha fortemente voluto l’evento nel calendario estivo cittadino.

A impreziosire la serata la presenza di Gerardina Trovato, ospite d’eccezione, che ha regalato al pubblico un applauditissimo concerto al termine delle esibizioni dei concorrenti. Insieme a lei, si sono alternati sul palco anche Giupy Sax, Enrico Oliva e Karim Porrello, quest’ultimo impegnato nella promozione del suo inedito Ritmo D’aMare.

L’appuntamento di Camastra conferma ancora una volta la forza del Dema Show: un progetto televisivo capace di unire spettacolo e territorio, dando spazio ai giovani talenti e offrendo al pubblico serate di grande musica e intrattenimento.