

Dopo alcuni giorni di chiusura forzata, il Parco Urbano della Divina Commedia è stato riaperto al pubblico. La decisione è stata comunicata dal Sindaco Vito Terrana, che ha reso noto il completamento degli interventi di messa in sicurezza dei tombini, resi pericolosi dal furto dei coperchi.

Il parco era stato chiuso lo scorso 6 settembre, insieme al vicino Parco Urbano, con un’ordinanza motivata da ragioni di sicurezza. La rimozione dei coperchi dei tombini aveva infatti reso l’area potenzialmente pericolosa per i frequentatori, in particolare per bambini e famiglie.

In quell’occasione, il sindaco aveva annunciato di aver presentato regolare denuncia contro ignoti, invitando chiunque fosse a conoscenza di elementi utili a segnalarli alle forze dell’ordine. «Il parco è un bene comune – aveva sottolineato Terrana – appartiene a tutti noi, e siamo tutti chiamati a prendercene cura».

Con gli interventi di messa in sicurezza completati, i cittadini possono tornare a usufruire dell’area verde. L’amministrazione comunale rinnova però l’appello al rispetto del bene pubblico, affinché episodi simili non compromettano in futuro la fruibilità degli spazi destinati alla comunità.

Giovanni Blanda