Ha trascorso alcuni giorni di vacanza in un hotel di Catania e prima di ripartire ha fatto scorta di alcuni ‘souvenir’ andando via senza pagare. Per un 36enne di Ancona residente in Germania è così scattata la denuncia per furto aggravato. Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia che i titolari di un albergo di lusso sul lungomare di Catania, hanno presentato negli uffici del commissariato.

Ai poliziotti hanno raccontato di aver subito il furto di una costosa aspirapolvere professionale, del valore di migliaia di euro, utilizzata dal personale di servizio per la pulizia delle stanze, nonché di quattro bottiglie di un pregiato champagne francese. Attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’hotel, gli agenti sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda e a risalire all’autore del furto, il 36enne ospite della struttura. L’uomo, che aveva trascorso alcuni giorni di vacanza in città, dopo aver effettuato il check-out e saldato il conto della camera, si era intrufolato in un magazzino, uscendo dopo qualche minuto con in mano l’aspirapolvere, che aveva poi nascosto nel bagagliaio dell’auto, parcheggiata nel garage dell’hotel.

Approfittando di un momento di distrazione dei camerieri, il 36enne si era poi recato nella cantina del ristorante rubando quattro bottiglie di un pregiato champagne francese, del valore di 2000 euro circa, e nascondendole dentro un lenzuolo. Una volta caricata la refurtiva in auto, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti, tuttavia, dopo averlo identificato, sono riusciti rintracciarlo e lo hanno denunciato per furto aggravato.