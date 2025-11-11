Non si ferma il percorso per la costruzione del Ponte. Si sono insediati i due tavoli ministeriali per la Sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina nella fase di realizzazione dell’infrastruttura di collegamento stabile, e per il miglioramento e l’implementazione dei servizi sul collegamento dinamico e la relativa continuità territoriale delle due regioni, Sicilia e Calabria. Lì’annuncio viene proprio dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Nominati i membri e il coordinatore dei due tavoli

Nei mesi scorsi il ministro alle Infrastrutture ed ai trasporti, Matteo Salvini, aveva nominato con un decreto i componenti dei due organismi che sono coordinati dall’imprenditore messinese, Rocco Finocchiaro. Tra i componenti ci sono il Capo dipartimento del Mit per i trasporti e la navigazione, il Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e le vie d’acqua interne, l’Amministratore delegato della società Stretto di Messina, il capo della Segreteria tecnica del Ministro, un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza e il rappresentante dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto.

Il compito dei tavoli

I Tavoli tecnici dovranno lavorare ad una serie di adempimenti propedeutici alla costruzione del Ponte sullo Stretto. “Per queste ragioni – spiega il coordinatore Rocco Finocchiaro – stiamo affrontando diversi dossier, a partire dalla ricollocazione dei nuovi sensori per l’implementazione del VTS, Vessel Traffic Service, l’equivalente di una torre di controllo sul traffico marittimo nello Stretto”. Gli organismi voluti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti lavoreranno all’ottimizzazione dei servizi di connessione con altre infrastrutture delle regioni servite.

Nuovi collegamenti con l’aeroporto di Reggio

Allo studio c’è anche l’attivazione di nuovi servizi per il collegamento con l’aeroporto di Reggio Calabria e la rimodulazione degli orari delle corse dei mezzi veloci, sia quelli per Villa San Giovanni, che interessano l’utenza rivolta al vettore ferroviario, sia quelle su Reggio Calabria che invece interessano maggiormente i pendolari.

Focus sulla stazione marittima di Messina

I tavoli apriranno un focus sulla ⁠riattivazione della stazione marittima di Messina, rispettando anche quanto contenuto nel piano regolatore portuale approvato nel 2021 e già in vigore. Le riunioni si terranno con cadenza mensile per trattare ed analizzare tutti gli aspetti relativi alla realizzazione del Ponte ed ai collegamenti con esso, elementi, questi, che hanno dato origine all’istituzione dei due tavoli tecnici.