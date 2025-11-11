La popolazione agrigentina continua a rispondere all’invito alla prevenzione promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento con il programma “Tripla prevenzione oncologica stabile”, la campagna di screening che sino al 20 dicembre, aprirà le porte di diverse strutture ASP ogni sabato mattina, dalle 8.30 alle 13.30, per offrire gratuitamente ai cittadini i tre principali screening oncologici: mammella, cervice uterina e colon-retto. Sono ben 131 le mammografie eseguite durante la giornata di sabato 8 novembre (30 presso la Casa della Comunità di Agrigento, 20 all’ospedale di Agrigento, 23 a Licata, 31 a Sciacca e 27 al PTA di Canicattì) ed inoltre sono stati effettuati 61 Pap Test o DNA Test per l’HPV e distribuiti diversi kit per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto. L’iniziativa proseguirà, come detto, nei prossimi sabato mattina e l’ASP di Agrigento auspica una partecipazione ancora superiore per intensificare le azioni di prevenzione.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Delia è Partecipazione: Dichiarazione di abbandono dell’aula consiliare per protesta
Signor Presidente, Signori Consiglieri, Il gruppo consiliare "Delia è Partecipazione" dichiara di abbandonare l'aula in segno di ferma protesta contro la mancata discussione di due...
Sequestrato oltre 10mila Labubu falsi, denunciati sette commercianti
Oltre 10.000 Labubu falsi sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo che hanno denunciato i titolari di sette esercizi commerciali. I...
Transizione digitale: il Libero Consorzio di Agrigento incontra il Comitato BIM2025Sicilia
Presso l’Ottocentesco Palazzo sede del Libero Consorzio Comunale di Agrigento si è svolto un importante incontro istituzionale tra il Presidente dell’ex Provincia, Giuseppe...
Agrigento, si presenta il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri
Ad Agrigento alle ore 12.00, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale verranno presentati...
Oltre Vigata celebra il centenario della nascita di Andrea Camilleri: il programma delle iniziative
Oltre Vigata celebra il centenario della nascita di Andrea Camilleri dal 20 al 23 novembre a Porto Empedocle. Torna infatti la Fiera delle Associazioni,...
Si ribalta con l’auto e finisce fuori strada lungo la Statale 115: un ferito...
Incidente autonomo sulla SS115 all’altezza dell’uscita per Mollarella. Il bilancio è di un ferito; un’auto si è ribaltata ed è finita fuoristrada. Lanciato l’allarme sul...
Nasce l’ispettore regionale del lavoro, la nuova figura istituita dalla giunta siciliana
Nasce l’ispettore regionale del lavoro, nuova figura professionale istituita con norma regionale. La Regione Siciliana amplia la propria struttura professionale per rispondere alle nuove...