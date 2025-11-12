

L’esecutivo Terrana, con deliberazione di Giunta Municipale di Campobello di Licata, ha approvato il programma e la concessione di un contributo per la realizzazione del trasporto gratuito di disabili, a fini riabilitativi, educativi e laboratoriali, presso i Centri per i disabili di Ravanusa. Il contributo ammonta a 2.400 e 1400 euro. La pubblica amministrazione del sindaco Vito Terrana, intende “”migliorare la qualità della vita dei soggetti disabili””.

L’atto ammnistrativo trasmesso al Sindaco, Segretario comunale e il responsabile del servizio comunale Finanziario.

Giovanni Blanda