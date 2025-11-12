Già visibilmente ubriachi si presentano in un locale della movida e chiedono di bere ancora alcolici. Al rifiuto del titolare di servire le bevande si scatena il parapiglia. Il commerciante è stato aggredito con calci e pugni da almeno tre persone, immigrati residenti ad Agrigento. È accaduto nella centralissima via Atenea, nel cuore della Città dei templi.

A segnalare la scena sono stati alcuni passanti. Quando i poliziotti delle Volanti sono arrivati sul posto gli aggressori si erano dileguati. Il proprietario del locale, scosso, ha rifiutato le cure mediche. Al via le indagini, anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza, per risalire all’identità dei protagonisti di questa spiacevole vicenda.