

Promosso un ciclo di incontri per ragazzi e giovani della comunità a Campobello di Licata, sulla mistagogia, per la loro crescita spirituale. Il primo della serie in programma, venerdì 14 novembre, dalle ore 19,30, presso l’ oratorio San Giovanni Paolo Secondo.

Iniziativa delle Unità pastorali “”Maria, Madre della chiesa”” e La sacra famiglia”” a Campobello di Licata.

La mistagogia è un cammino di apprendimento e conoscenza che i cristiani intraprendono dopo aver ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Consiste nell’avvicinarsi al Mistero Pasquale di Cristo Risorto, attraverso la comprensione e la pratica dei riti liturgici e la testimonianza della propria fede nella vita quotidiana. Sono quattro le dimensioni fondamentali: interazione tra liturgia, catechesi e vita della comunità: unisce la celebrazione liturgica con l’approfondimento catechetico e la vita comunitaria; relazione neofita-comunità: l’integrazione nella comunità è essenziale per una crescita spirituale autentica; tirocinio nella vita cristiana: sperimentare la fede nella quotidianità, inclusi il giorno del Signore e il Sacramento della Penitenza nonché consapevolezza del dono ricevuto: comprendere e apprezzare il significato dei sacramenti ricevuti.

La mistagogia è un concetto che deriva dalla cultura religiosa greca, riferito all’iniziazione ai misteri, in particolare ai misteri di Eleusi. Tuttavia, nel contesto cristiano, assume un significato più profondo.

Giovanni Blanda