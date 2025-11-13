La Polizia di Stato ha arrestato due fratelli catanesi trovati, in auto, con uno zaino stracolmo di droga di tutti i tipi.

I due, di 20 e 23 anni, sono stati sorpresi nel quartiere Cibali dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, impegnati in uno dei costanti interventi di controllo e monitoraggio del territorio, per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, a cominciare proprio dallo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’auto dei due fratelli ha subito destato i sospetti degli agenti della Seconda Sezione Criminalità straniera e prostituzione, i quali hanno iniziato a seguire la vettura. I due hanno percepito di essere seguiti e hanno iniziato a voltarsi ripetutamente per cercare di capire le intenzioni dei poliziotti che hanno intimato l’alt al conducente, bloccando il veicolo in modo da eseguire un controllo approfondito.

Non appena è stato abbassato il finestrino, i poliziotti hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire dall’interno dell’auto e, pertanto, sono stati fatti scendere per effettuare una perquisizione del mezzo. Durante le verifiche, i poliziotti della Squadra Mobile hanno visto, nascosto sotto il sedile del passeggero, lo zaino che, una volta aperto, è risultato pieno di dosi di droga, pronte per essere vendute. Nello specifico, sono state trovate 95 bustine di marijuana, per un peso complessivo di 720 grammi, 27 grammi di cocaina, suddivisa in altrettanti involucri, e alcune bustine di hashish, wax e olio di hashish.

Quanto rinvenuto è stato posto sequestro, mentre i due fratelli pusher sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Sulla base degli elementi acquisiti, il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per entrambi la misura cautelare della custodia in carcere.