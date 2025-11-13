Il personale del Contingente INL Sicilia in servizio ad Agrigento è stato impegnato nei giorni scorsi in una serie di controlli nel settore dell’edilizia.

In un cantiere del capoluogo sono state trovate intente ad operare 2 ditte: una è risultata priva della patente a crediti e pertanto gli ispettori, oltre alle sanzioni, hanno imposto alla ditta l’allontanamento dal cantiere, con prescrizione a non operare in altri cantieri fino all’ottenimento della patente. Sanzionato anche il committente dei lavori per non avere verificato il possesso della patente da parte dell’impresa.

A carico della seconda ditta, invece, sono state rilevate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – mancanza di parapetti e tavole fermapiede nelle scale fisse in costruzione – ed è stato pertanto adottato un provvedimento di prescrizione, con ammende per oltre 1.700 euro.