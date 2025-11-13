Nuove nomine al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. Presso la Direzione Generale, sono stati firmati i contratti per nove dirigenti provenienti dalle aree medica e tecnico-amministrativa, a cui sono state affidate responsabilità in Unità Operative Semplici (UOS), Unità Operative Semplici a valenza Dipartimentale (UOSD) e programmi strategici.

Una scelta che punta su profili solidi, professionisti con alle spalle esperienze consolidate e una chiara capacità di innovazione. Il processo di selezione, definito “rigoroso” dalla Direzione, ha valutato non solo le competenze tecniche ma anche la visione strategica e la predisposizione al cambiamento, elementi considerati oggi fondamentali per il rilancio della sanità pubblica.

Furnari: “Unire le forze per affrontare le sfide future”

“L’affidamento degli incarichi di responsabilità – commenta la Direttrice Generale del Policlinico di Palermo, Maria Grazia Furnari – rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione delle competenze interne e nel rafforzamento dell’organizzazione aziendale. Ogni nuovo dirigente porta con sé una ricca esperienza e una visione che, ne sono certa, contribuiranno in modo significativo al nostro sviluppo”.

E poi ha aggiunto: “È essenziale, ora più che mai, unire le forze per affrontare le sfide future in modo proattivo e collaborativo. Il nostro obiettivo è garantire un’efficienza e una qualità sempre maggiori nei servizi sanitari offerti ai cittadini. Auguro a tutti i nuovi dirigenti buon lavoro, sottolineando che il loro contributo sarà fondamentale per consolidare la missione del Policlinico: unire eccellenza clinica, ricerca e innovazione al servizio della salute pubblica“.

I nuovi dirigenti e le rispettive unità operative

Queste le nomine ufficializzate dal Policlinico:

UOSD di Medicina Interna, Malattie Epatobiliari e Intestinali: Prof.ssa Anna Licata;

UOS Terapia Intensiva Polivalente: Prof. Andrea Cortegiani;

UOS Psicologia Clinica e Interventi Psicosociali: Prof.ssa Erika La Cascia;

UOS Cardiologia Clinica e Indagine Cardiologica Non Invasiva: Prof.ssa Giuseppina Novo;

Programma Interoperabilità tra il Registro Tumori di Palermo e Provincia e le Reti Oncologiche Regionali: Prof. Walter Mazzucco;

UOS Monitoraggio Obiettivi di Salute, Funzionamento, Ricerca e Didattica: Dott.ssa Desiree Farinella;

UOS Internal Audit: Dott. Antonio Zanghì;

UOS Programmazione e Sviluppo Aziendale: Ing. Nicola Alessi;

UOS Nuove Opere: Ing. Giuseppe Madonia.

Le nuove figure dirigenziali avranno il compito di rafforzare l’azione strategica del Policlinico, in un momento cruciale per il sistema sanitario regionale, sempre più chiamato a coniugare qualità dei servizi, innovazione tecnologica e sostenibilità.