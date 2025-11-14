

19 sacche di sangue e un controllo sanitario, E’ questo il bilancio della raccolta di sangue a Campobello di Licata, che si è tenuta nei locali dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, nei pressi della Chiesa parrocchiale San Giuseppe.

In precedenza erano state raccolte sei sacche di sangue, acquisita una pre-donazione (idoneità a donare sangue di potenziali donatori) ed effettuato un controllo sanitario.

La prossima raccolta di sangue è in programma il 21 novembre, dalle ore 17 alle ore 20.

Giovanni Blanda