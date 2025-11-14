Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver scassinato un ingresso secondario, sono riusciti ad intrufolarsi nella sede del Polo Universitario della Città dei templi, in contrada Calcarelle. Una volta dentro i balordi hanno puntato le macchinette automatiche che distribuiscono bevande e snack. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 100 euro. Il furto è stato scoperto dalla vigilanza notturna. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.