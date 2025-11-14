Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver scassinato un ingresso secondario, sono riusciti ad intrufolarsi nella sede del Polo Universitario della Città dei templi, in contrada Calcarelle. Una volta dentro i balordi hanno puntato le macchinette automatiche che distribuiscono bevande e snack. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 100 euro. Il furto è stato scoperto dalla vigilanza notturna. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Campobello di Licata Domenica Nuova Raccolta di sangue Avis
19 sacche di sangue e un controllo sanitario, E’ questo il bilancio della raccolta di sangue a Campobello di Licata, che si...
DIECI ANNI INSIEME DEI I SICILIAN FOLK CON…. “TRA PALCO E REALTA’”
Un grande traguardo, dieci anni di impegno e amore per la cultura e la musica siciliana: il gruppo “I SICILIAN FOLK” si prepara a...
Screening oncologico, i medici di famiglia al fianco dell’Asp per potenziare i programmi
Presso la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si è tenuto un importante incontro tra la Direzione dell’ASP e i rappresentanti della FIMMG...
“Zaino sospeso”, materiale scolastico ai più bisognosi: l’iniziativa del Leo Club Agrigento
Consegnato alla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Agrigento, retta da don Mario Sorce, il materiale raccolto grazie all’iniziativa “Zaino Sospeso” del Leo...
“Custode dell’Ambiente”, al via la prima edizione del premio dedicato a chi salvaguardia il...
La tutela dell’ambiente diventa valore condiviso. Il 21 novembre 2025, al Teatro Pirandello di Agrigento, si svolgerà la prima edizione del Premio “Custode dell’Ambiente”,...
Agrigento ospita ONDE: scienza, arte e benessere legate al mare
Dal 15 al 27 novembre 2025, la città di Agrigento ospita ONDE – Scienza, arte e benessere legate al mare, un progetto promosso dall’associazione...
Sciacca, tre progetti vincitori della “Democrazia Partecipata”
Decretati i tre progetti vincitori della cosiddetta “Democrazia Partecipata”, che saranno realizzati con il finanziamento complessivo di 16.000 euro. Sono le proposte che hanno...