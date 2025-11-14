Consegnato alla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Agrigento, retta da don Mario Sorce, il materiale raccolto grazie all’iniziativa “Zaino Sospeso” del Leo Club Agrigento Host: zaini, astucci, quaderni, pastelli e tanta cancelleria. “L’obiettivo – spiegano i Soci del Leo Club cittadino – oltre ad aiutare chi è in difficoltà è ricordare l’importanza del diritto all’istruzione, perché per un futuro più giusto, bisogna ripartire dalla scuola”.

La raccolta è stata avviata lo scorso luglio, coinvolgendo 15 punti tra attività commerciali e associazioni del territorio. Ma si ringraziano particolarmente Cartolibreria Tuttolomondo (Agrigento), Cartolibreria ABC (Raffadali), Libreria Pirola Maggioli (Favara) e Associazione Culturale MariTerra (Porto Empedocle).

“La scuola – conclude Simona Iannicelli, coordinatrice Area Scuola del Distretto Lions 108 Yb Sicilia – è una priorità per noi Lions e Leo, perché educazione ed istruzione sono alla base per le pari opportunità e la dignità, quindi per una società più attenta e responsabile”. In rappresentanza del Leo Club cittadino il Presidente Turi Lo Sardo ed il Tesoriere Marta Castelli, anche in qualità di Vice Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia.