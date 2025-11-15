

Il Comune di Campobello di Licata, con determina dell’area dei Servizi sociali, ha esaminato i progetti pervenuti per la gestione dei Centri estivi per bambini dai 3 a 7 anni. Sono 5 le istanze inoltrate al Comune.

La commissione ad hoc è formata da: Salvatore Grasso, presidente; Ilenia Sabatino e Stefania Madonia, componenti; Emanuela Marchese, segretaria verbalizzante.

Al Comune dovevano essere presentate opposizione, osservazioni o richieste di rettifiche.

Giovanni Blanda