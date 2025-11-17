

E’ l’atteso giorno della cerimonia di consegna, Lunedi (17 novembre), a Campobello di Licata, degli Istituti scolastici messi in sicurezza e contestuale inaugurazione dell’anno scolastico, organizzata con l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”. L’inaugurazione del nuovo anno scolastico è un’occasione speciale per rafforzare il legame tra le Istituzioni e la Comunità scolastica, oltre a rappresentare un momento di crescita per le future generazioni. E’ la fine dell’emergenza scolastica. Sempre Lunedi, si procederà all’inaugurazione dell’“Uliveto dei Martiri”, un tributo alle vittime della criminalità mafiosa. Gli alunni piantumeranno degli alberi, presso l’area comunale sita in via Pascoli. Grazie alla sinergia tra Prefettura e Comune, si è riusciti a reperire, tramite la Regione, le risorse necessarie alla programmazione e alla successiva esecuzione dei lavori di adeguamento delle strutture scolastiche, un finanziamento pari ad euro 735 mila euro.

Giovanni Blanda