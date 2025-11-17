

Entro dicembre, i cittadini sono tenuti ad eliminare l’amianto, su ordinanza del Comune. In applicazione della normativa nazionale, il Comune di Campobello di Licata segnala che “”i soggetti pubblici e privati, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto, sono obbligati a darne opportuna comunicazione al Comune, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. L’Ente precisa che, questa comunicazione consentirà la presentazione della successiva domanda di accesso al contributo a fondo perduto per la rimozione di manufatti e materiali contenenti amianto nelle civili abitazioni finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 20214/2020.

Giovanni Blanda