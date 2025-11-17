“Vedo in giro tanta ipocrisia: la Sicilia è fondata su un sistema clientelare e sul consociativismo parlamentare, lo diceva Giuseppe Alessi parlando nell’immediato dopoguerra”. Così il ministro della Protezione civile e delle Politiche per il mare, Nello Musumeci, a margine del convegno ‘3 anni di governo Meloni. “In questi tre anni non abbiamo perso di vista la necessità di sostenere i redditi bassi, le famiglie in difficoltà, le piccole e medie imprese. Inoltre lo spread è passato dai 300 punti circa a inizio legislatura a 79, la credibilità internazionale cresce, il disavanzo pubblico è sotto la soglia del 3%. Credo che questi siano risultati innegabili, che dimostrano come le promesse siano state mantenute: non abbiamo certamente risolto tutti i problemi, ma abbiamo dimostrato che un’azione di governo seria e una stabilità senza precedenti possono fare dell’Italia una potenza internazionale credibile e autorevole, con un futuro diverso rispetto alla marginalità del passato”, ha detto il ministro della Protezione civile e delle Politiche per il mare Nello Musumeci che ha sottolineato: “attenzione a non lasciarci sodomizzare dal Palazzo. Uso una frase pesante, e non mi riferisco solo al Palazzo della Regione. Mi riferisco a tutti i palazzi legati al governo del territorio. O facciamo la differenza sul territorio, la differenza comportamentale, di linguaggio, o altrimenti diventiamo come gli altri. E non ci possiamo permettere questo lusso”.
Musumeci, “la Regione Sicilia è fondata sul sistema clientelare”
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, Minaccia l’avvocato della moglie e finisce in carcere
E’ finito direttamente in carcere a causa dell’aggravamento della misura cautelare un canicattinese di 40 anni, già detenuto seppur ai domiciliari. L’arresto è stato...
Weekend di sangue nelle strade siciliane, quattro morti e diversi feriti
Salgono a quattro i morti nelle strade in Sicilia. Un motociclista di 38 anni, originario di Palermo, ha perso la vita nella tarda mattinata...
Ravanusa, cinema e tradizione in Piazza Crispi: sabato 22 novembre proiezione di “À Milanisa”
Una serata all’insegna del cinema, della cultura e delle radici locali: Ravanusa si prepara a ospitare la proiezione del cortometraggio “À Milanisa”, scritto...
Campobello di Licata, E’ arrivato il giorno della cerimonia di consegna delle scuole...
E’ l’atteso giorno della cerimonia di consegna, Lunedi (17 novembre), a Campobello di Licata, degli Istituti scolastici messi in sicurezza e...
Campobello di Licata, Ordinanza su eliminazione dell’amianto
Entro dicembre, i cittadini sono tenuti ad eliminare l’amianto, su ordinanza del Comune. In applicazione della normativa nazionale, il Comune di Campobello...
Serie di Scosse Sismiche sull’Etna
Quello che sembrava un isolato evento sismico nelle prime ore di questa mattina potrebbe far parte di una serie di vibrazioni telluriche che...
Colletta Alimentare, in Sicilia raccolti oltre 500 chili di alimenti
“Se cresce la povertà deve crescere anche la solidarietà, la Colletta Alimentare è un piccolo gesto che risponde a una domanda importante di come...