Una serata all’insegna del cinema, della cultura e delle radici locali: Ravanusa si prepara a ospitare la proiezione del cortometraggio “À Milanisa”, scritto e diretto dal regista Vincenzo La Cognata. L’evento, patrocinato dal Comune di Ravanusa, si terrà sabato 22 novembre 2025 in Piazza Francesco Crispi, a partire dalle ore 18:30.

Un’occasione per valorizzare l’identità del territorio attraverso il racconto cinematografico e la tradizione culinaria, con un programma ricco di spunti e momenti conviviali.

Il programma della serata

Ore 18:30 – Talk culturale

Un confronto aperto su territorio, memoria e nuove narrazioni, moderato dal giornalista Angelo Augusto.

Ospiti:

Vincenzo La Cognata, regista e autore del cortometraggio

Giovanni Lorenzo Montemaggiore, chef

Pino Pulella, regista

Ore 19:00 – Proiezione di “À Milanisa”

Alla presenza degli attori Angelo Montana e Salvatore Mulè. Un viaggio breve ma intenso nella memoria e nelle tradizioni locali.

A seguire – Degustazione

Assaggio della celebre pasta “Â Milanisa”, preparata dalla Pasticceria La Mattina in collaborazione con lo chef Leonardo Massaro.

L’iniziativa rappresenta un momento di aggregazione e riflessione, unendo arte visiva, narrazione e sapori autentici del territorio. Un evento imperdibile per chi ama il cinema d’autore e le storie che parlano di casa.