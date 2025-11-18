Riesce a farsi aprire il portone di casa da una pensionata, scambiandosi per una conoscente, arrivando addirittura a intrattenere una chiacchierata per qualche momento. Attimi che sono costati carissimi ad una donna di 83 anni che si è vista portare via quanto di valore avesse in casa: soldi e gioielli per un valore di circa 50mila euro. È successo negli scorsi giorni nel centro di Sciacca.

La pensionata ha aperto il portone ad una donna scambiandola per una conoscente. Poco dopo, addirittura, la ragazza è riuscita ad entrare nell’appartamento per qualche chiacchiera. Probabilmente un complice, anche se la circostanza è ancora da accertare, ha approfittato di questo momento e ha rubato i preziosi ed il denaro. All’anziana non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire ai responsabili del maxi furto.