Il Tribunale di Agrigento accogliendo le tesi difensive dell’Avv Margherita Bruccoleri, ha accertato che il medico della provincia di Agrigento , nel periodo di emergenza COVID dall’anno 2021 e 2022, aveva resa le proprie prestazioni aggiuntive così assicurando il diritto alla salute dei cittadini, senza tuttavia percepire il pagamento di tutto quanto allo stesso spettante.

