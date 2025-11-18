Grande festa a Ravanusa. Festeggiato un compleanno davvero deliziosamente speciale: la nonnina Angela Sciangula ha compiuto 100 anni. Un secolo di vita, di esperienze e di affetti che continuano a illuminare chi le sta accanto.

La centenaria è stata omaggiata anche dall’Amministrazione comunale e in particolare dal Sindaco Salvatore Pitrola. Il quale ha esclamato: “”Tantissimi auguri alla nostra nonnina da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale”. La “”zia”” Angela è stata festeggiata anche dai suoi familiari, parenti de amici nonché da alcuni amministratori municipali. Circondata dall’amore della sua splendida famiglia, raggiungere l’invidiabile traguardo dei 100 anni è molto importante. Nonna Angela è una donna che ha vissuto una vita bella e appassionante. Tante le felicitazioni alla nonnina da molte persone. Tra queste: Luisa Muratore: “”Tantissimi auguri alla cara zia Angela. Dio la benedica grandemente”; Ly Ly: “”Che meraviglia!””; Liliana Lauricella: “”Brava signora Angela. 100 anni è un traguardo straordinario. Buona vita e tanta salute””.

Giovanni Blanda