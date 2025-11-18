Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Ravanusa dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”.

Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede di corso Della Repubblica finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con postazioni di lavoro ergonomiche, altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e una postazione relazionale, dotata di sedute.

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di Ravanusa i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.

L’ufficio postale di corso Della Repubblica è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.