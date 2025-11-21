Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emanato l’avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, segnalando dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, venerdì 21 novembre, il livello di allerta Gialla per la Sicilia centrale, compresa la zona E che include gran parte del territorio provinciale di Agrigento, incluso il comune capoluogo, e di allerta Arancione per la zona D che include i comuni della parte più occidentale della provincia Agrigento e del Trapanese). Per questo motivo il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha attivato a partire da oggi e per tutta la giornata di domani la sala operativa di Protezione Civile, gestita dal personale dello stesso Ufficio. Per qualsiasi segnalazione di criticità o emergenze i cittadini possono chiamare il numero verde 800-315555 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, intensa attività elettrica e venti dai settori occidentali da forti a burrasca, con mareggiate sulle coste esposte.

Il Libero Consorzio, tramite il proprio personale stradale, effettuerà come di consueto il costante monitoraggio della rete viaria provinciale.

In previsione delle condizioni meteo instabili si raccomanda prudenza in caso di spostamenti in auto sulla tutta la rete viaria interna (strade provinciali, ex consortili ed ex regionali), nei pressi di torrenti e valloni, sui ponti e negli attraversamenti a rischio esondazione, nei pressi dei cantieri attivati per lavori di manutenzione e in presenza di fango e detriti sulle carreggiate.