Non ce l’ha fatta Carmelo Dibilio, il podista 63enne colto da un arresto cardiaco subito dopo aver tagliato il traguardo della mezza maratona domenica scorsa. Ricoverato in condizioni critiche, è deceduto oggi al Civico di Palermo, dove era stato trasferito d’urgenza e sottoposto a un intervento di angioplastica. Le sue condizioni, inizialmente considerate stabili, sono precipitate nella giornata di mercoledì, con le tac effettuate, che avevano registrato una seria compromissione a livello neurologico.

Il malore era arrivato pochi minuti dopo l’arrivo: Dibilio, tesserato per il Marathon Caltanissetta, si stava dirigendo verso il ristoro quando si è improvvisamente accasciato a terra. Immediato l’intervento del personale sanitario in servizio lungo il percorso, che ha riconosciuto subito la gravità della situazione e ha iniziato le manovre salvavita. Grazie alla rapidità dei soccorsi, l’atleta era stato rianimato e trasportato in codice rosso al Civico di Palermo.

A dare la triste notizia uno dei figli, Andrea che ha scritto: “Carissimi, papà ha fatto l’ultima corsa e non è più con noi forse ha atteso tutti noi al suo arrivo…Per chi da credente ha riservato una preghiera per lui GRAZIE, per chi ha rivolto un pensiero nelle giornate che sembrano tutte uguali GRAZIE ANCORA DI PIÙ. Lui da fervente credente quale era sono sicuro che avrà apprezzato tutti.”

“Siamo profondamente addolorati per la morte di Carmelo. La nostra comunità sportiva perde un uomo perbene e un appassionato vero. Alla moglie, alla famiglia e ai suoi cari va il mio più sincero abbraccio e quello di tutta Maratona di Palermo”, scrive Totò Gebbia, patron della Maratona di Palermo.