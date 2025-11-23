

Provvedimento del settore Affari Generali del Comune di Campobello di Licata. Determina per l’impegno di spesa per l’utilizzo a tempo parziale ‘’a scavalco’’ di eccedenza del dipendente del Comune di Palma di Montechiaro Salvatore Di Rosa, necroforo, per 6 mesi. Il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. L’atto ammnistrativo è trasmesso al sindaco e segretario comunale.

Giovanni Blanda