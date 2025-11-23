Con deliberazione di Giunta Municipale di Campobello di Licata, è stato esitato il programma e la concessione di un contributo per la realizzazione del trasporto gratuito di disabili, a fini riabilitativi, educativi e laboratoriali, presso i Centri per i disabili di Ravanusa. Il contributo ammonta a 3.8oo euro. L’Amministrazione comunale vuole migliorare la qualità della vita dei soggetti disabili. Il documento ammnistrativo trasmesso al Sindaco, Segretario comunale e il responsabile del servizio comunale Finanziario.

Giovanni Blanda