

Due giorni di intensa attività nelle scuole della città per celebrare la Giornata per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il 19 novembre una delegazione del club con la Presidente Rosalba Fiduccia, accolta dalla Vicaria Dott. Giovanna Cartella e da alcune docenti, ha incontrato gli alunni della primaria dell’Istituto Comprensivo “S.Gangitano” Plesso Don Bosco. La Presidente ha spiegato il motivo dell’incontro e ha delineato le tappe che nel corso degli anni hanno portato alla Convenzione sui diritti dei bambini (CRC); ha quindi illustrato alcuni diritti e si è soffermata sull’impegno del Kiwanis nei riguardi delle giovani generazioni. I numerosi alunni hanno seguito con molta attenzione e hanno partecipato attivamente all’incontro, facendo a gara nel porre numerose e pertinenti domande e nel mostrare i lavori da loro svolti. Un’esperienza fantastica! La presidente si è congratulata con loro e con gli insegnanti che li hanno seguiti accuratamante. Gli alunni hanno mostrato anche curiosità per quello che fa il Kiwanis, pertanto la presidente ha accennato ad alcuni importanti service che il Kiwanis ha portato avanti nel corso degli oltre cento anni di attività, affiancandosi a grandi organismi internazionali, per assicurare ai bambini istruzione, salute, protezione e benessere.

Alle ore 11:00, la delegazione Kiwanis ha raggiunto il Plesso Crispi, per incontrare gli alunni della scuola dell’Infanzia. Anche lì, calorosa accoglienza e alunni attenti, ai quali la presidente ha spiegato alcuni diritti attraverso racconti e filastrocche. La mattinata si è conclusa con un momento conviviale.

Giorno 20 novembre, alle ore 9:00 il club ha incontrato gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “M. Rapisardi”, Plesso “L.Pirandello”. La presidente, attraverso la proiezione di slide ha illustrato i vari passi che hanno portato alla elaborazione della Convenzione, ne ha delineato la struttura e si è soffermata su alcuni diritti. Ma i veri protagonisti dell’evento sono stati gli alunni che, attraverso letture espressive di brani a tema, la recita di poesie e l’esecuzione di brani musicali, hanno dato voce ai diritti fondamentali dell’infanzia: il diritto alla vita, all’istruzione, al gioco, alla salute, alla libertà, alla pace e alla protezione da ogni forma di violenza.

Alle 10:30, ha avuto luogo l’incontro con i piccoli della Scuola dell’Infanzia, Plesso La Carrubba. Bambini dolcissimi con in mano dei cartoncini colorati con su scritti i diritti dell’infanzia.

Altro istituto visitato, l’I.C. “G.Verga”. Alle 11:30 incontro con gli alunni della Scuola dell’Infanzia Plesso “S.Pertini”. Filmati, filastrocche e racconti i mezzi per parlare di diritti anche ai più piccoli.