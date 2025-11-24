Dieci milioni di euro quale contributo da destinare alla Città Metropolitana di Catania per recuperare e ricostruire il centro fieristico Le Ciminiere, danneggiato dall’incendio dell’11 novembre scorso.

È quanto prevede un emendamento alla legge di bilancio che si accinge ad approdare in commissione bilancio all’Ars, a firma delle deputate M5S Jose Marano e Lidia Adorno.

“È doveroso per la politica – dicono – fare qualcosa di concreto per recuperare nel minor tempo possibile una struttura non solo importante per la convegnistica, ma anche altamente simbolica per la città di Catania. Il centro fieristico catanese, che ha ospitato nel corso della sua storia eventi di rilevanza nazionale e internazionale, creando un importante indotto economico per la città, rappresenta un polo di riferimento irrinunciabile per eventi e congressi non solo per Catania, ma per tutta l’isola”.