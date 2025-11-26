Centro raccolta rifiuti a Campobello di Licata. E’ di 1 milione 160.749,95 mila euro la somma complessiva finanziata per realizzare il progetto. Il Comune farà fronte alla spesa col finanziamento dell’opera a valere sui fondi “”Pr Fesr Sicilia””. La Pubblica Amministrazione ha determinato di volere partecipare, dando direttiva all’ufficio preposto per la predisposizione del progetto e degli atti previsti nel bando. L’Ufficio ha verificato l’inesistenza nell’ambito del territorio comunale, di aree ed immobili demaniali da destinare a tali esigenze allocative, per la realizzazione delle strutture indicate. Tutto è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse dell’ ente pubblico.

Giovanni Blanda