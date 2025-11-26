La capitale italiana della cultura e’ morosa e il fornitore idrico taglia l’acqua. Siciliacque informa, infatti, che dall’1 dicembre sara’ operativa la graduale riduzione dell’erogazione idrica all’ingrosso nei confronti di Aica, gestore d’ambito della provincia di Agrigento. La decisione – annunciata al distributore il 6 novembre – e’ stata presa a causa della “grave situazione di morosita’” di Aica, che ha accumulato un debito superiore ai 23 milioni di euro, oltre interessi di mora, tra mancato pagamento delle forniture pregresse (a partire da agosto 2023) e correnti.

Una condizione resa ancora piu’ critica dalla mancata presentazione, spiega il gestore del servizio idrico di sovrambito, che si occupa della distribuzione all’ingrosso di acqua potabile, di “un accordo conforme alle condizioni di sostenibilita’ finanziaria” indicate dalla stessa Siciliacque. La riduzione della portata dell’acqua – come notificato alla prefettura di Agrigento e per conoscenza all’Assemblea territoriale idrica e alla Regione – sara’ applicata in modo graduale, “nel pieno rispetto delle normative vigenti e rimarra’ valida fino a quando non sara’ posto rimedio all’attuale situazione d’inadempienza di Aica, che sta mettendo a rischio l’equilibrio economico-finanziario di Siciliacque, in un momento in cui la societa’ e’ impegnata in importanti investimenti per il miglioramento del sistema idrico di sovrambito”.

Siciliacque assicurera’ in ogni caso un approvvigionamento all’ingrosso che consenta ad Aica la distribuzione agli utenti finali della dotazione minima prevista dalla legge. Le modalita’ operative del piano di riduzione “terranno conto di eventuali esigenze che Aica dovesse segnalare relativamente a particolari situazioni presenti nel territorio Agrigentino. La misura – conclude Siciliacque – verra’ immediatamente sospesa qualora Aica provveda a regolarizzare la propria posizione”.