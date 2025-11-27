Dal 4 al 21 dicembre, Agrigento ospiterà l’ esposizione dedicata a Banksy, con 240 opere allestite negli spazi espositivi della Camera di Commercio di Agrigento, in via Atenea. Un appuntamento che arricchisce il percorso verso Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, offrendo alla città un’occasione di incontro con uno dei linguaggi artistici più incisivi della contemporaneità. Lunedì 1 dicembre, alle 12 nel foyer del Teatro Pirandello, è prevista la presentazione in anteprima della mostra riservata ai media. Interverranno Maria Teresa Cucinotta, presidente della Fondazione 2025, Franco Miccichè, sindaco di Agrigento, Giuseppe Parello, direttore generale della Fondazione Capitale. Sarà un momento per illustrare i contenuti dell’esposizione e il suo ruolo all’interno del programma della Capitale Italiana della Cultura 2025. La selezione delle opere permette di attraversare i temi chiave dell’artista: diritti umani, pace, critica sociale, ribellione, ironia e visione. L’allestimento valorizza la potenza comunicativa delle immagini e ne facilita la fruizione da parte di un pubblico eterogeneo. Nelle prime ore della giornata la mostra sarà riservata alle scuole. L’accesso al pubblico sarà possibile a partire dalle ore 11, per tutta la durata dell’esposizione.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Tentata estorsione ai genitori, 24enne di Canicattì all’abbreviato
Ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato il canicattinese di 24 anni, finito a processo con l’accusa di tentata estorsione ai...
Carabinieri, il generale Del Monaco in visita a Canicattì
il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Canicattì, dove – accompagnato dal...
Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona confermato presidente
Si è chiusa con una grande partecipazione di pubblico l’iniziativa “Sapore di Tradizioni”, organizzata da Confagricoltura Sicilia e dedicata alla promozione delle eccellenze agroalimentari...
Campobello di licata, Impianti sportivi: rifacimento dello stadio
Firmato il decreto di finanziamento emesso dall'Assessorato alle Infrastrutture per "interventi di riqualificazione impianti sportivi ". Con il finanziamento di 100 mila euro si interverrà...
Finge di essere la figlia di un anziano e ottiene bonifico di 650 euro,...
La procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un 47enne campano per il reato di truffa. La vicenda risale...
Campobello di Licata, istanze per scrutatore di seggio elettorale
E’ ancora possibile presentare, al Comune di Campobello di Licata, entro il 30 novembre, dell’istanze degli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo...
Abbandona cuccioli sul ciglio della strada, 18 cagnolini salvati da Carabinieri
Il senso civico e la responsabilità di un cittadino e il tempestivo intervento dei Carabinieri hanno consentito di salvare diciotto cuccioli di cane abbandonati. L’episodio...