Firmato il decreto di finanziamento emesso dall’Assessorato alle Infrastrutture per “interventi di riqualificazione impianti sportivi “.
Con il finanziamento di 100 mila euro si interverrà per l’apertura dello stadio comunale per la promozione dello sport quale valore aggregativo e sociale per i nostri giovani.
La civica amministrazione ringrazia la cittadinanza per l’attenzione costante rivolta a Campobello di Licata””.
Giovanni Blanda
