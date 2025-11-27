E’ ancora possibile presentare, al Comune di Campobello di Licata, entro il 30 novembre, dell’istanze degli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Sono esclusi i segretari comunali, i dipendenti municipali, i medici, i dipendenti del ministero dell’Interno, Poste telegrafici e gli appartenenti alla Forze armate.
Lo rende l’ufficio elettore del Comune.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, istanze per scrutatore di seggio elettorale
