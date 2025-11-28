Il 30 novembre è l’ultimo giorno utile per la vidimazione della certificazione del documento di trasporto dell’uva. Si potrà effettuare: fino al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.45, e domenica dalle ore 8 alle ore 13.45, presso l’ufficio tecnico comunale, sito nel cortile municipio. Anche: dalle ore 15 alle ore 19 sino a venerdì, sabato dalle ore 9.30 alle 13.30, presso la via Trieste al civico nr 5, primo piano sopra il comando dei Vigili urbani. Riferimento telefonico: dipendente A. C. cellulare. 3392901395..
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, Vidimazione documento del trasporto dell’Uva